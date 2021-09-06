Туристку посадили в тюрьму за поддельный ПЦР-тест

Некоторые путешественники идут на крайние меры с целью пересечения границ других стран. Так, девушка из штата Иллинойс, чтобы отправиться на отпуск на Гонолулу, подделала сертификат о вакцинации и загрузила на госпортал.
Но план путешественницы провалился. Виной тому стали допущенные при оформлении поддельного сертификата ошибки.
Например, препарат под названием Moderna был указан как Maderna. Такие несостыковки вызвали подозрение у сотрудников аэропорта, они отправили запрос на подтверждение информации о вакцинации, но власти штата не смогли ее подтвердить.
В результате американку задержали в аэропорту на Гавайях. Девушку арестовали, но в скором времени выпустили из-под стражи под залог.
Один из худших кошмаров путешественника — опоздать на рейс из-за огромной очереди на регистрацию. Безусловно, некоторые компании задерживают самолеты для тех, кто вот-вот подбежит к воротам, однако такое происходит не всегда. Как пройти регистрацию в аэропорту максимально быстро, читайте в нашей статье.