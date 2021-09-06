Туристку посадили в тюрьму за поддельный ПЦР-тест

Некоторые путешественники идут на крайние меры с целью пересечения границ других стран. Так, девушка из штата Иллинойс, чтобы отправиться на отпуск на Гонолулу, подделала сертификат о вакцинации и загрузила на госпортал.

Но план путешественницы провалился. Виной тому стали допущенные при оформлении поддельного сертификата ошибки.

Например, препарат под названием Moderna был указан как Maderna. Такие несостыковки вызвали подозрение у сотрудников аэропорта, они отправили запрос на подтверждение информации о вакцинации, но власти штата не смогли ее подтвердить.

В результате американку задержали в аэропорту на Гавайях. Девушку арестовали, но в скором времени выпустили из-под стражи под залог.