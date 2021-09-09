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85 тысяч на двоих: чем Хургада разочаровывает туристов

Даша Краснова
1 час назад

Туристы рассказали о том, что больше всего раздражает их в египетской Хургаде. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма».

85 тысяч на двоих: чем Хургада разочаровывает туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одним из главных недостатков курорта стала старая мебель в большинстве гостиниц. Путешественников возмущает, что ремонт был сделан давно, сантехника работает плохо, а кондиционеры износились. При этом большинство отелей не соответствуют указанному количеству звезд.

Другой минус — это поведение самих египтян, которые оказывают грубые знаки внимания на улицах города и делают двусмысленные намеки девушкам. Также среди персонала гостиниц распространено мошенничество — сотрудники вымогают деньги за бесплатные услуги.

Многие россияне обратили внимание на грязь в городе, чрезмерно придирчивый досмотр в аэропорту и выросшие цены на гостиницы — тур на двоих в Хургаду стоит от 85 тысяч рублей.

До этого другая туристка жаловалась на назойливых местных жителей и зазывал.

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