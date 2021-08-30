Россиянка пожаловалась на туристов и зазывал в Египте

Путешественница из России пожаловалась на сильную жару, толпы туристов и зазывал в Египте. Портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен» публикует отзыв туристки.

Девушка выбрала отдых в Хургаде. В самом начале россиянка отметила, что «там не так жарко, хоть подводный мир и уступает Шарм-эль-Шейху». Город Хургада показался туристке грязным городом, где очень много туристов. По словам путешественницы, на каждого человека приходится по два-три торговца, которые «не дают прохода».

«Заводят в свои магазины, тут же надевают тебе бусы, и не успеешь оглянуться, как тебя уже как бы записывают на какую-то экскурсию, которая вот-вот начнется», — добавила девушка.

Кроме того, путешественницу не устроили очереди в ресторанах отеля. Из-за толп людей девушке ей не удалось сходить туда на ужин.