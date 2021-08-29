Что нужно знать тем, кто едет в Египет осенью

Осень в Египте считаются самым благоприятным временем: туристов привлекают оптимальная погода и теплое море. «Рамблер» рассказывает, какие особенности необходимо учесть, отправляясь в Египет в бархатный сезон.

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Запасайтесь солнцезащитным кремом

В октябре и ноябре уже не так жарко, как летом. Однако сентябрь считается «жарким» сезоном: солнце светит вовсю, температура может достигать 35°С. Путешественники ошибочно предполагают, что осенью невозможно ни обгореть, ни словить солнечный удар. Увы, но нет: уход за кожей должен быть такой же, как летом.

Начало сентября — выгодное время

Для пожилых, детей, гипертоников и многих людей в целом сентябрь в Египте все еще очень жаркий. Ветра нет, в море купаться можно либо утром, либо вечером. Из-за этого отели, рассчитанные на путешествующие семьи, стоят полупустые. Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем, выбирайте отпуск в начале сентября.

В октябре цены не будут ниже — а где-то даже выше