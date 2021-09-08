Рычащего и бранящегося пассажира засняли на видео. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines.

Как пишет Daily Mail, мужчина летел рейсом Лос-Анджелес — Солт-Лейк-Сити. На видео, которое опубликовал один из летевших в самолете, 61-летний Тимоти Армстронг (Timothy Armstrong), будучи в состоянии алкогольного опьянения, бранится на членов экипажа и показывает средний палец. Позже мужчина крикнул: "Боже, храни Америку".

Пассажира попросили вести себя адекватно, но он продолжил дебоширить. Мужчина рычал и грыз свою маску. До того, как началась съемка, Тимоти Армстронг выкрикивал расистские и сексистские оскорбления в адрес попутчиков.

После приземления самолета мужчину арестовала полиция. Его отвезли в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать факт алкогольного опьянения.