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Рычащего и грызущего маску пассажира засняли на видео

Мира Маркина
1 час назад

Рычащего и бранящегося пассажира засняли на видео. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines.

Как пишет Daily Mail, мужчина летел рейсом Лос-Анджелес — Солт-Лейк-Сити. На видео, которое опубликовал один из летевших в самолете, 61-летний Тимоти Армстронг (Timothy Armstrong), будучи в состоянии алкогольного опьянения, бранится на членов экипажа и показывает средний палец. Позже мужчина крикнул: "Боже, храни Америку".

Пассажира попросили вести себя адекватно, но он продолжил дебоширить. Мужчина рычал и грыз свою маску. До того, как началась съемка, Тимоти Армстронг выкрикивал расистские и сексистские оскорбления в адрес попутчиков.

После приземления самолета мужчину арестовала полиция. Его отвезли в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать факт алкогольного опьянения.

Другая американка опоздала на рейс и решила сорвать полет другим. Женщина заявила, что в ее багаже бомба, и была арестована.

Новости путешествий,Видео,Daily Mail,
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