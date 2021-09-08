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Опоздавшая пассажирка сорвала рейс и была арестована

Мира Маркина
1 час назад

Американка опоздала на рейс и придумала способ сорвать вылет самолета. Пассажирка сообщила, что в ее багаже бомба, и была арестована. Об этом сообщает Daily Mail.

Опоздавшая пассажирка сорвала рейс и была арестована
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в аэропорту Южной Флориды. О бомбе в багаже заявила женщина из Чикаго. В тот момент самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, но после экстренного сообщения изменил маршрут. Всех пассажиров эвакуировали, а борт обыскали. Никаких взрывчатых веществ в самолете не обнаружили.

Американку арестовала полиция. Ей предъявили обвинение в распространении ложных сведений о бомбе, взрывчатом веществе или оружии массового уничтожения.

Другая пассажирка прошлась по аэропорту в бикини и стала звездой социальных сетей.

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