Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Пассажирка прошлась по аэропорту в бикини и попала на видео

Катерина Саломе
2 часа назад

Пассажирка прошлась в бикини по аэропорту, после чего стала звездой Интернета. Ролик с ее участием опубликовал Instagram-аккаунт @humansofspiritairlines, где высмеивают странные выходки путешественников.

На записи запечатлена девушка в раздельном зеленом купальнике. Видно, как она с небольшой сумкой и рюкзаком идет по аэропорту. Что примечательно, путешественница соблюдала меры безопасности от коронавируса.

«По крайней мере, на ней маска»,

— подписан ролик, набравший более 169 тысяч просмотров.

Подписчики разбились на два лагеря. Одни считают внешний вид туристки «абсолютно нормальным» и не понимают, «зачем прятать такую фигуру». Другие, напротив, были возмущены происходящим до глубины души.

«Видимо, ей больше нечем привлечь к себе внимание»,

— отметил юзер.

Несмотря на ограничительные меры, пассажиры продолжают отказываться надевать средства индивидуальной защиты. Летевшую в Анталью пассажирку сняли с рейса за отказ от маски.

Новости путешествий,Видео,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители