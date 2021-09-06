Пассажирка прошлась по аэропорту в бикини и попала на видео

Пассажирка прошлась в бикини по аэропорту, после чего стала звездой Интернета. Ролик с ее участием опубликовал Instagram-аккаунт @humansofspiritairlines, где высмеивают странные выходки путешественников.

На записи запечатлена девушка в раздельном зеленом купальнике. Видно, как она с небольшой сумкой и рюкзаком идет по аэропорту. Что примечательно, путешественница соблюдала меры безопасности от коронавируса.

«По крайней мере, на ней маска»,

— подписан ролик, набравший более 169 тысяч просмотров.

Подписчики разбились на два лагеря. Одни считают внешний вид туристки «абсолютно нормальным» и не понимают, «зачем прятать такую фигуру». Другие, напротив, были возмущены происходящим до глубины души.

«Видимо, ей больше нечем привлечь к себе внимание»,

— отметил юзер.