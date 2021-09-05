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Летевшую в Анталью пассажирку сняли с рейса за отказ от маски

Даша Краснова
55 минут назад

Несмотря на ограничительные меры, пассажиры продолжают отказываться надевать средства индивидуальной защиты. На этот раз женщина устроила скандал на борту самолета Москва — Анталья. Позже полицейским пришлось снять ее с рейса. Об инциденте сообщили РЕН ТВ.

Летевшую в Анталью пассажирку сняли с рейса за отказ от маски
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пассажирка отказалась надевать маску в салоне самолета, ее отказ спровоцировал конфликт с бортпроводниками. Сотрудники решили подключить полицейских. Те вывели пассажирку из самолета под аплодисменты, однако она оказала сопротивление.

Инцидент произошел на борту лайнера Nordwind Airlines. Из-за скандала вылет был отложен на час. На борту при этом находились около 400 человек.

Позже на женщину был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в неприятную ситуацию попаластюардесса, которая решила "заклеить ребенку рот".

Новости путешествий,РЕН ТВ,
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