Летевшую в Анталью пассажирку сняли с рейса за отказ от маски

Несмотря на ограничительные меры, пассажиры продолжают отказываться надевать средства индивидуальной защиты. На этот раз женщина устроила скандал на борту самолета Москва — Анталья. Позже полицейским пришлось снять ее с рейса. Об инциденте сообщили РЕН ТВ.

Пассажирка отказалась надевать маску в салоне самолета, ее отказ спровоцировал конфликт с бортпроводниками. Сотрудники решили подключить полицейских. Те вывели пассажирку из самолета под аплодисменты, однако она оказала сопротивление.

Инцидент произошел на борту лайнера Nordwind Airlines. Из-за скандала вылет был отложен на час. На борту при этом находились около 400 человек.

Позже на женщину был составлен протокол о мелком хулиганстве.