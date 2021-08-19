Стюардесса собиралась заклеить ребенку рот и угодила в скандал

В Америке стюардесса предложила заклеить рот девочки двух лет медицинской маской. После этого разразился скандал. Об инциденте пишет Daily Mail.
Во время рейса авиакомпании Southwest Airlines из Флориды в Вирджинию к женщине, летевшей со своими детьми, подошла бортпроводница и попросила надеть средства защиты.
Девочка начала сопротивляться, так как хотела держать во рту свой большой палец - это успокаивает ее на взлете. На это стюардесса предложила два варианта: либо надеть на ребенка маску и вырезать дырку для пальца, либо приклеить маску к лицу.
"Абсурд в отношении моего ребенка выходит за всякие рамки",
- заявила обиженная таким отношением пассажирка, которая позже обратилась с жалобой в офис авиакомпании. Ей ответили, что по правилам компании все пассажиры старше двух лет обязаны носить маску, но извинились перед женщиной. А со стюардессой пообещали провести беседу об этических нормах.
Ранее "Рамблер" писал, что пассажир рейса из Сочи устроил скандал из-за маски.