Стюардесса собиралась заклеить ребенку рот и угодила в скандал

В Америке стюардесса предложила заклеить рот девочки двух лет медицинской маской. После этого разразился скандал. Об инциденте пишет Daily Mail.

Во время рейса авиакомпании Southwest Airlines из Флориды в Вирджинию к женщине, летевшей со своими детьми, подошла бортпроводница и попросила надеть средства защиты.

Девочка начала сопротивляться, так как хотела держать во рту свой большой палец - это успокаивает ее на взлете. На это стюардесса предложила два варианта: либо надеть на ребенка маску и вырезать дырку для пальца, либо приклеить маску к лицу.

"Абсурд в отношении моего ребенка выходит за всякие рамки",