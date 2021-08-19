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Стюардесса собиралась заклеить ребенку рот и угодила в скандал

Стелла Шмель
1 час назад

В Америке стюардесса предложила заклеить рот девочки двух лет медицинской маской. После этого разразился скандал. Об инциденте пишет Daily Mail.

Стюардесса собиралась заклеить ребенку рот и угодила в скандал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во время рейса авиакомпании Southwest Airlines из Флориды в Вирджинию к женщине, летевшей со своими детьми, подошла бортпроводница и попросила надеть средства защиты.

Девочка начала сопротивляться, так как хотела держать во рту свой большой палец - это успокаивает ее на взлете. На это стюардесса предложила два варианта: либо надеть на ребенка маску и вырезать дырку для пальца, либо приклеить маску к лицу.

"Абсурд в отношении моего ребенка выходит за всякие рамки",

- заявила обиженная таким отношением пассажирка, которая позже обратилась с жалобой в офис авиакомпании. Ей ответили, что по правилам компании все пассажиры старше двух лет обязаны носить маску, но извинились перед женщиной. А со стюардессой пообещали провести беседу об этических нормах.

Ранее "Рамблер" писал, что пассажир рейса из Сочи устроил скандал из-за маски.

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