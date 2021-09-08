Церковь раздора: что происходит в Черногории

Люди поджигали автомобильные покрышки на дороге за пределами города, чтобы помешать представителям церкви и политикам приехать на церемонию. Дело в том, что Черногория отделилась от Сербии в 2006 году, но черногорцы до сих пор глубоко разделены в отношении связей своей страны с соседней Сербией и Сербской православной церковью, которая является доминирующим религиозным институтом страны. Около 30% жителей Черногории, согласно статистике, считают себя сербами.