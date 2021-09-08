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Церковь раздора: что происходит в Черногории

Диана Товсепова
2 часа назад

Черногория, некогда популярный у россиян курорт, переживает непростые времена. В частности, в Цетине (старая столица Черногории) прошли столкновения полиции и противников интронизации митрополита Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ).

Люди поджигали автомобильные покрышки на дороге за пределами города, чтобы помешать представителям церкви и политикам приехать на церемонию. Дело в том, что Черногория отделилась от Сербии в 2006 году, но черногорцы до сих пор глубоко разделены в отношении связей своей страны с соседней Сербией и Сербской православной церковью, которая является доминирующим религиозным институтом страны. Около 30% жителей Черногории, согласно статистике, считают себя сербами.

Смотрите видео, чтобы узнать подробности о ситуации в Черногории.

При этом в августе Черногория усложнила правила въезда в страну.

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