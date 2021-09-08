Эксперт рассказал, как бюджетно отдохнуть на Новый год

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, как бюджетно отдохнуть на новогодние праздники. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, есть два способа снизить стоимость поездки: заранее оплатить жилье и купить горящую путевку.

"Туристы сейчас склоняются не к акциям раннего бронирования, где туры дешевле, а к акциям как раз перед началом путешествия", — сказал Дмитрий Горин.

Из-за этого большинство отелей могут быть заполнены, поэтому цены на оставшиеся номера будут выше.

При покупке тура заранее можно сэкономить до 35 процентов от общей стоимости поездки, считает эксперт.

"Чтобы туристы могли подготовиться к путешествию заранее, многие туроператоры предлагают предварительное бронирование без полной оплаты: это депозиты, которые составляют определенный процент от стоимости тура".