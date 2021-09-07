Россияне испугались бронировать туры на Новый год

Россияне испугались бронировать туры на новогодние праздники из-за риска закрытия как зарубежных, так и отечественных направлений. Об этом пишет "Интерфакс".
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что путешественники опасаются заранее планировать поездки из-за возможных антиковидных ограничений и риска заболеть коронавирусом.
"Все продажи идут в последний момент, не дальше, чем за три-четыре недели, чтобы обезопасить себя от возможных сюрпризов. Не всегда, к сожалению, это получается",
— сказала Ломидзе.
На популярных горнолыжных курортах не наблюдается высокого спроса, из-за чего туроператорам приходится делать скидки на туры до 25-30 процентов. Среди российских горнолыжных курортов самыми востребованными будут Шерегеш и Красная Поляна.