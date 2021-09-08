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"Рубят сук, на котором сидят": россияне высказались о сочинцах

Мира Маркина
1 час назад

Пользователи социальных сетей обсудили отношение жителей Сочи к отдыхающим. Об этом пишет E1.RU.

"Рубят сук, на котором сидят": россияне — о сочинцах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россиян возмутило то, как сочинцы относятся к туристам и как их называют между собой. Жителей курорта обвинили в хамстве, том, что они "дерут в три шкуры" и "халатно относятся к природе".

"Презрительное отношение, желание урвать побольше, а работать поменьше — это отличительная особенность местного населения. Уничтожают природные достопримечательности ради наживы, даже не понимая, что рубят сук, на котором сидят!" — написала одна россиянка.

По мнению пользователей, сочинцы целый год живут за счет туристов:

"Вася отдыхает 5-20 дней. А сочинцы за счет этого Васи живут целый год. Надо уважать друг друга".

Некоторые не согласились с подобным мнением, написав, что российские туристы часто ведут себя некультурно:

"Я прекрасно понимаю туристов, которые не хотят отдыхать в одном отеле с русскими и украинцами. Даже британцы, хоть и бухают больше наших, ведут себя куда спокойней".

Что нужно знать перед поездкой в Сочи - в материале "Рамблера".

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