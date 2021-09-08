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Россиянам стало проще попасть на Пхукет

Анна Шутова
1 час назад

Въезжающим на Пхукет туристам разрешили использовать свои тесты на антитела. Об этом сообщает The Phuket News.

Россиянам стало проще попасть на Пхукет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новое правило касается отдыхающих, въезжающих на остров через КПП Тха-Чат-Чай. Путешественники смогут прямо на контрольном-пункте воспользоваться собственным набором для экспресс-теста на антитела (АТК).

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун заявил, что такие наборы легко купить в аптеках. На контрольном пункте дежурят медики, которые проверят корректность тестирования:

"Если результат анализа будет отрицательным, медицинский работник выдаст подтверждающий документ, по которому можно въехать на Пхукет", – сказал Кусак Кукиаттикун.

О правилах въезда в Таиланд для россиян - в материале "Рамблера".

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