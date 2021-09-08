Россиянам стало проще попасть на Пхукет

Въезжающим на Пхукет туристам разрешили использовать свои тесты на антитела. Об этом сообщает The Phuket News.

Новое правило касается отдыхающих, въезжающих на остров через КПП Тха-Чат-Чай. Путешественники смогут прямо на контрольном-пункте воспользоваться собственным набором для экспресс-теста на антитела (АТК).

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун заявил, что такие наборы легко купить в аптеках. На контрольном пункте дежурят медики, которые проверят корректность тестирования:

"Если результат анализа будет отрицательным, медицинский работник выдаст подтверждающий документ, по которому можно въехать на Пхукет", – сказал Кусак Кукиаттикун.