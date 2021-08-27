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Без карантина: как привитым россиянам открывают Таиланд

Диана Товсепова
1 час назад

Одно из самых популярных направления для пляжного отдыха у россиян - Таиланд. Острова были долгое время закрыты для российских туристов, но в конце июля 2021 года в СМИ сообщалось, что открытие Таиланда для россиян планируется осенью. Об этом сообщалось на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Роспотребнадзор.

Без карантина: как привитым россиянам открывают Таиланд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сейчас стало известно, что в Таиланде примут россиян, вакцинированных «Спутником». Об этих изменениях сообщило Генконсульство России в Пхукете.

В частности, в рамках программ «песочницы» на Пхукете и Самуи вакцинированным туристам не нужно будет проходить карантин. Им также предложат программу 7+7, в рамках которой в регионе прибытия достаточно провести неделю вместо ранее обязательных 14 дней. Затем можно уехать в любой другой регион страны.

Так, вакцинированные туристы из России смогут приехать на Пхукет или Самуи, отдохнуть там неделю, а затем отправиться на любой желаемый курорт.

При этом туристам все же придется покупать страховку, оформлять документы и делать несколько ПЦР-тестов. На сайте для оформления разрешения на въезд в Таиланд(COE) уже появилась галочка у пункта с вакциной «Спутник».

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