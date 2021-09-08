Раскрыт главный страх россиян во время полета

Онлайн-сервис путешествий "Туту.ру" провел опрос среди россиян и узнал их главный страх во время полета на самолете. Об этом сообщает "Лента.ру".

Большинство пассажиров, 52 процента, боятся сильной турбулентности. Шесть процентов опрошенных пугает взлет, еще три процента испытывают волнение при посадке лайнера и его торможении.

Также три процента респондентов чувствуют себя некомфортно в замкнутом пространстве, и еще три смущает посторонний шум в салоне во время полета. Меньше всего россияне боятся мигания света. Из-за этого переживает только один процент опрошенных.

32 процента сказали, что полет не вызывает у них никаких страхов.