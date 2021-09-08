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Раскрыт главный страх россиян во время полета

Мира Маркина
2 часа назад

Онлайн-сервис путешествий "Туту.ру" провел опрос среди россиян и узнал их главный страх во время полета на самолете. Об этом сообщает "Лента.ру".

Раскрыт главный страх россиян во время полета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство пассажиров, 52 процента, боятся сильной турбулентности. Шесть процентов опрошенных пугает взлет, еще три процента испытывают волнение при посадке лайнера и его торможении.

Также три процента респондентов чувствуют себя некомфортно в замкнутом пространстве, и еще три смущает посторонний шум в салоне во время полета. Меньше всего россияне боятся мигания света. Из-за этого переживает только один процент опрошенных.

32 процента сказали, что полет не вызывает у них никаких страхов.

Ранее был проведен и другой опрос. Оказалось, что больше половины россиян могут столкнуться с депрессией после отпуска.

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