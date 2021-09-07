Свыше половины россиян могут столкнуться с депрессией после отпуска

Выяснилось, что свыше половины российских работников могут наблюдать у себя депрессию после отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, устроенный центром «Зарплата.ру».

С 20 по 24 августа было проведено исследование, в котором приняли участие 1 994 жителя со всех регионов страны возрастом от 18 до 55 лет. По данным опроса, больше всего на ухудшение психологического состояния жалуются женщины в возрасте от 24 до 35 лет. При этом у мужчин наблюдается более стабильная ситуация - лишь 38% могут испытывать аналогичные чувства после отпуска.