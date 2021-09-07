Свыше половины россиян могут столкнуться с депрессией после отпуска

Выяснилось, что свыше половины российских работников могут наблюдать у себя депрессию после отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, устроенный центром «Зарплата.ру».
С 20 по 24 августа было проведено исследование, в котором приняли участие 1 994 жителя со всех регионов страны возрастом от 18 до 55 лет. По данным опроса, больше всего на ухудшение психологического состояния жалуются женщины в возрасте от 24 до 35 лет. При этом у мужчин наблюдается более стабильная ситуация - лишь 38% могут испытывать аналогичные чувства после отпуска.
«51% россиян сталкиваются с депрессией, возвращаясь домой с отдыха. Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет — в этой категории постотпускной хандре подвержен 61% респонденток»,
— выяснили эксперты.
Ранее стало известно, что почти половине россиян требуется более двух недель для полноценного отдыха. Но есть и такие, кто устает без работы - это 9% респондентов.