Почти половине россиян требуется более двух недель для полноценного отдыха, рассказали в Роструде, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, "45% опрошенных россиян сообщили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель".

37% россиян сообщили, что им вполне достаточно двух недель.

Такие данные опубликованы на портале "Работа в России".

Есть и такие, кто устает без работы - это 9% респондентов.

36% участников опроса сообщили, что откладывают небольшие суммы в течение года, чтобы затем отправиться в отпуск.

А 32% используют выплаченные перед началом отпускного периода средства.

Треть россиян при этом продолжает заниматься решением рабочих вопросов, находясь в отпуске. А 12% во время отпуска подыскивают варианты новой работы. При этом 68% полностью отдыхают, откладывая все рабочие дела.