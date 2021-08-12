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Берущие отпуск в кредит россияне предпочитают шиковать

Стелла Шмель
1 час назад

Россияне, которые для отпуска берут кредит, предпочитают отдыхать в пятизвездочных отелях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные платежного онлайн-сервиса ЮMoney.

Берущие отпуск в кредит россияне предпочитают шиковать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что среди тех, кто выбирает отдых в кредит, 42% покупок приходится на отели категории "пять звезд". За "четыре звезды" и "три звезды" готовы были заплатить 25% и 23% соответственно.

При этом 69% купленных номеров приходятся на категорию "стандарт", 8% - люкс и 6% - делюкс.

"Средний чек за поездку по курортам: Белек — 54,5 тыс. рублей, Имеретинский курорт — 23,9 тыс. рублей, Анапа — 22,6 тыс. рублей",

- добавили аналитики сервиса.

Среди прочего, известно, что 55% отправляются на отдых без детей, 28% добавляют в бронь одного ребенка и 15% — двоих детей.

Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали, как выбирают места в поезде.

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