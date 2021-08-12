Берущие отпуск в кредит россияне предпочитают шиковать

Россияне, которые для отпуска берут кредит, предпочитают отдыхать в пятизвездочных отелях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные платежного онлайн-сервиса ЮMoney.

Оказалось, что среди тех, кто выбирает отдых в кредит, 42% покупок приходится на отели категории "пять звезд". За "четыре звезды" и "три звезды" готовы были заплатить 25% и 23% соответственно.

При этом 69% купленных номеров приходятся на категорию "стандарт", 8% - люкс и 6% - делюкс.

"Средний чек за поездку по курортам: Белек — 54,5 тыс. рублей, Имеретинский курорт — 23,9 тыс. рублей, Анапа — 22,6 тыс. рублей",

- добавили аналитики сервиса.