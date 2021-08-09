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Россияне рассказали, как выбирают места в поезде

Стелла Шмель
18 минут назад

Выяснилось, какие факторы учитывают россияне при выборе места в поезде. Сервис поездок "Туту.ру" провел исследование и выяснил подробности, пишет "Лента.ру".

Россияне рассказали, как выбирают места в поезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оказалось, основным фактором является расположение места - верхнее или нижнее. Этот момент назвали определяющим 27% респондентов. Еще 23% учитывают заполненность вагона. А 13% пассажиров смотрят на направление движение состава - будут ли сидеть по ходу движения или против.

Еще 13% ответивших рассказали, что учитывают расположение места в плацкартном вагоне - в купе или на "боковушке".

Еще 10% респондентов смотрят на близость розеток и расстояние до туалета. А 4% учитывают наличие столика в сидячем вагоне. И лишь для 1% опрошенных важна доступность проводника в поезде.

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка проехалась на верхней "полке" и пришла в ужас.

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