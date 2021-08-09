Россияне рассказали, как выбирают места в поезде

Выяснилось, какие факторы учитывают россияне при выборе места в поезде. Сервис поездок "Туту.ру" провел исследование и выяснил подробности, пишет "Лента.ру".

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Оказалось, основным фактором является расположение места - верхнее или нижнее. Этот момент назвали определяющим 27% респондентов. Еще 23% учитывают заполненность вагона. А 13% пассажиров смотрят на направление движение состава - будут ли сидеть по ходу движения или против.

Еще 13% ответивших рассказали, что учитывают расположение места в плацкартном вагоне - в купе или на "боковушке".