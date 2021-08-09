"Расположение верхних полок просто адовое, высокий человек тут не уместится! Двухэтажные поезда данного типа не для полных, не для высоких людей, и не для мамаш с колясками. Ступень точно никто не оценит. А вот горбатый верблюд очень даже, ведь только ему с его спиной, может быть, будет комфортно".