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Россиянка проехалась на верхней "полке" и пришла в ужас

Стелла Шмель
2 часа назад

Россиянка проехала в поезде из Анапы в Санкт-Петербург в двухэтажном купе. Путешественница определила главный минус поездки в таком транспорте, о чем рассказала в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

"Расположение верхних полок просто адовое"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Туристка и ее супруг предпочли отправиться поездом из-за обилия вещей (с собой были чемоданы и велосипеды), а отдыхать в Петербург поехали из-за нежелания находиться на переполненных пляжах Краснодарского края.

Впрочем, с комфортом расположиться на своим местах им помешало отнюдь не большое количество сумок.

Женщина попробовала забраться на верхнюю полку и пришла в ужас.

"Расположение верхних полок просто адовое, высокий человек тут не уместится! Двухэтажные поезда данного типа не для полных, не для высоких людей, и не для мамаш с колясками. Ступень точно никто не оценит. А вот горбатый верблюд очень даже, ведь только ему с его спиной, может быть, будет комфортно".

Но у нового состава нашлись и плюсы - исключительно вагоны-купе, кулер, розетки, USB-выходы, осветительные приборы и чистое постельное белье.

Новые туалетные комнаты показались туристке очень комфортными.

"Будьте готовы к хорошим условиям в туалете. Наличие туалетной бумаги, бумажное полотенце, жидкое мыло, в туалетных комнатах предоставляют даже персональные подстилки на унитаз и освежитель для воздуха".

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка проехалась на боковушке у туалета.

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