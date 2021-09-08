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Названы курорты России с самым теплым морем в сентябре

Мира Маркина
3 часа назад

Синоптики рассказали, на каких курортах России в сентябре самое теплое море. Об этом пишет газета "Кубанские новости".

Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среди российских курортов наиболее комфортная для купания температура воды осталась только в Сочи и Туапсе. Она колеблется от 23 до 26 градусов выше нуля.

Самая холодая вода сейчас в Анапе - 19 градусов. Также не лучший вариант для купания - Азовское море. В Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке температура воды опустилась до 20 градусов.

Ранее стало известно, что в Сочи открыли уникальный горный аттракцион.

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