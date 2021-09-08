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В Сочи открыли уникальный горный аттракцион

Мария Каткова
1 час назад

На горнолыжном курорте "Красная поляна" открыли уникальный аттракцион "троллей". Об этом сообщает "Российская газета".

В Сочи открыли уникальный горный аттракцион
Фото: @love.sochi@love.sochi

Туриста закрепляют в сидячем положении, а потом они летят на трассе на высоте 2,2 тысячи метров. Сообщается, что аттракцион развивает скорость более 100 километров в час.

"Когда начинаешь расспрашивать, что же такое этот супертроллей, куда тебя запустили, то оказывается, что это почти километр полета по канатной дороге между горными вершинами хребта Аибга. Ощущение, что ты просто падаешь в пропасть. И от этого неожиданно сам для себя кричишь на все Кавказские горы", — пишет корреспондент газеты, которому удалось прокатиться на аттракционе в первые дни его работы.

Новая достопримечательность расположена в парке Gorky Fly, который находится над горной долиной Цирк-2.

Отели Красней поляны радикально снизили цены из-за падения спроса. Сейчас отдохнуть там можно гораздо дешевле, чем это было в начале туристического сезона.

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