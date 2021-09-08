В Сочи открыли уникальный горный аттракцион

"Когда начинаешь расспрашивать, что же такое этот супертроллей, куда тебя запустили, то оказывается, что это почти километр полета по канатной дороге между горными вершинами хребта Аибга. Ощущение, что ты просто падаешь в пропасть. И от этого неожиданно сам для себя кричишь на все Кавказские горы", — пишет корреспондент газеты, которому удалось прокатиться на аттракционе в первые дни его работы.