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Видео: лиса украла камеру у туристов

Мира Маркина
4 часа назад

На Камчатке лиса украла у туристов стоящую на земле камеру. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах дикое животное подходит к технике, хватает ее и убегает. Ролик длится несколько секунд, а потом запись обрывается.

"Легкий намек на то, что съемка запрещена", - подписали видео на канале.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее на видео попало, как мужчина в Австралии взял в руки самую опасную медузу в мире. Ролик стал популярен в социальных сетях и вызвал у комментаторов смешанные чувства.

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