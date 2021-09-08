Видео: лиса украла камеру у туристов

На Камчатке лиса украла у туристов стоящую на земле камеру. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.
На кадрах дикое животное подходит к технике, хватает ее и убегает. Ролик длится несколько секунд, а потом запись обрывается.
"Легкий намек на то, что съемка запрещена", - подписали видео на канале.
Другие подробности произошедшего неизвестны.
Ранее на видео попало, как мужчина в Австралии взял в руки самую опасную медузу в мире. Ролик стал популярен в социальных сетях и вызвал у комментаторов смешанные чувства.