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Видео: мужчина взял в руки самую опасную медузу в мире

Мария Каткова
3 часа назад

В Австралии мужчина решил взять в руки самую опасную в мире медузу, чтобы показать, как избежать ее ожога. Кадры были опубликованы в Daily Mail.

На кадрах мужчина по имени Джако держит голыми руками опасную кубомедузу. Сначала он показывает ее на камеру, а потом бросает обратно в море. Он пояснил, что у него не осталось ожогов от смертельно ядовитой медузы.

"Нужно быть осторожным с ее ядовитыми щупальцами. А еще следить за ветром: из-за порыва ветра щупальца могут попасть прямо на ваш живот", — посоветовал Джако. Он также отметил, что ее лучше держать пальцами, а не ладонями.

Видео стало популярно в социальных сетях и вызвало у комментаторов смешанные чувства. Большинство были шокированы тем, что мужчина осмелился взять ядовитую медузу в руки.

Австралийская кубомедуза известна тем, что ее щупальца покрыты клетками, в которых содержится самый сильный яд на планете Земля. За три минуты она может убить 60 человек.

Российские медузы более безопасны и практически не вызывают неприятные ощущения после ожогов. Поэтому дети спокойно играют с ними на пляжах, а в Керчи медуз подают как деликатес.

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