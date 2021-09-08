Почти каждый турист, побывавший на популярном индонезийском курорте, кормил животных. Так, туристы на Бали угощали приматов бананами и фотографировались с ними, но теперь, когда остров опустел, делать это не кому.
Смотрите видео, чтобы узнать, как обезьяны на Бали начали грабить дома.
"Они и до пандемии воровали все что плохо лежит...";
"Вот вам результат бездумного кормления диких животных. Не одна Россия больна этим", — комментируют в Сети.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как полиция Бали разводит россиян на деньги.