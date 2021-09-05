«Изголодались они здесь»: как на Бали полиция разводит россиян на деньги

«Буле» - так на Бали называют иностранцев. Именно за счет активного потока туристов процветает остров, а местные жители относятся к путешественникам и экспатам из других стран лишь как к денежным мешкам. И речь идет не только о торгашах, зазывалах и таксистах: представители правоохранительных органов тоже не брезгуют лишний раз нажиться на приезжих. «Рамблер» сделал обзор соцсетей, чтобы рассказать, как полиция разводит туристов, в том числе и россиян, на деньги.

Взятки на дорогах

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В социальных сетях можно без труда найти множество историй о том, как индонезийские полицейские требуют взятки за езду без прав, без шлемов или без масок. Как пишут юзеры, представители правоохранительных органов «найдут за что зацепиться, даже если все в порядке».

Раньше штрафы были смешные - 50-100 тысяч рупий (около 250-500 рублей). Но сейчас остров закрыт, экспатов мало, новые туристы приехать не могут, соответсвенно, а полицейским кушать хочется. Вот и задрали сумму взяток аж до миллиона рупий (чуть больше пяти тысяч рублей).

«Копы все берут взятки и не будут на вашей стороне»,

- подметил пользователь @ALEX_VL.

Наверняка кто-то из читателей сейчас подумал, мол, что, нельзя просто так взять и уехать или просто-напросто забить на штраф? Нельзя. Во-первых, стоит учитывать тот факт, что полицейские с легкостью либо догонят вас, либо найдут по номерам через фирму, в которой вы арендовали байк. И в таком случае последствия будут худа серьезнее. Во-вторых, представители правоохранительных органов забирают ваши права перед тем, как выписать вам чек. И тут получается своего рода замкнутый круг. За утерю прав вам придется заплатить арендателю транспорта 1,5 миллиона рупий (почти восемь тысяч рублей). Если уж и выбирать из двух зол меньшее, то, согласитесь, дешевле заплатить полицейским.

Взятки за работу

В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что полицейские вместе с сотрудниками иммиграционной службы требуют баснословные взятки за так называемую нелегальную работу. В чем суть махинации? На сегодняшний день большинство путешественников находятся на Бали благодаря бизнес-визе. Этот документ дает право иностранцу инвестировать средства на острове в бизнес-проекты. Подразумевается, что при наличии этой формы визы гражданин другой страны не имеет права на работу. И все, по сути, верно. Но ведь управление бизнес-процессами в собственной компании не является работой как таковой. Однако полицейские так не считают.

Девушка рассказала, что в такой ситуации оказался ее друг. Полицейские нагрянули к нему домой, забрали у него паспорт, обвинив его в размещении рекламы своего отеля в социальной сети, и заставили подписать бумаги, естественно, написанные на индонезийском языке.

«Он не работает, он руководит. Здесь работает персонал, есть менеджер, повар, уборщицы, а он сидит финансы считает и задачи персоналу раздает. Тут была его девушка-индонезийка, она потом сказала, что это просто ограбление. Полицейские пришли, по сути, украли его паспорт и теперь выкуп требуют»,

- поделилась @Ksenia Kuznetsova, добавив, что в итоге мужчине удалось договориться с полицией о возврате паспорта на 60 миллионов рупий (больше 300 тысяч рублей).

Взятки за субаренду

Стоит отметить, что на Бали очень распространена практика заселения на одну, например, трехкомнатную, виллу трех незнакомых между собой людей. Когда одна из комнат освобождается, двум оставшимся на вилле людям приходится заниматься поиском нового соседа, чтобы не делить стоимость всего жилища на двоих. Естественно, люди, прежде всего, публикуют объявления о вакантной комнате в соцсетях. И в этот самый момент они невольно становятся частью хитроумного замысла полицейских.

Правоохранительные органы стали отслеживать тематические группы в соцсетях, в том числе и те, где экспаты ищут жилье. Наткнувшись на объявлении о сдаче комнаты, полицейский, прикидываясь заинтересованным арендатором, пишет с фейкового аккаунта автору объявления, чтобы узнать адрес виллы. Спустя пару дней сотрудник полиции заявляется на виллу, обвиняя автора объявления в незаконной субаренде. Естественно, в результате весь диалог сводится к тому, что представитель правоохранительных органов требует денег, чтобы не открывать дело - от 20 до 30 миллионов рупий (от 100 до 150 тысяч рублей). Конечно, в такой ситуации экспатам ничего не остается - приходится платить.

«Изголодались они здесь»,