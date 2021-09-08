Популярное озеро на Камчатке открылось для туристов

Курильское озеро на Камчатке снова открывается для туристов с 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Кроноцкого заповедника.

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На озере завершились следственные действия после крушения вертолета Ми-8, который разбился 12 августа.

«Кордон "Озерный", где собирается большинство участников однодневных экскурсий и многодневных маршрутов по периметру Курильского озера, возобновляет работу в обычном режиме. Как и прежде, у нас в приоритете – безопасность отдыхающих», — сообщается на сайте.

Пока что вертолетные туры на озеро не осуществляются. Туристов доставляют на автомобилях. О сроках запуска авиасообщения пока не сообщается.