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Популярное озеро на Камчатке открылось для туристов

Мария Каткова
1 час назад

Курильское озеро на Камчатке снова открывается для туристов с 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Кроноцкого заповедника.

Популярное озеро на Камчатке открылось для туристов
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

На озере завершились следственные действия после крушения вертолета Ми-8, который разбился 12 августа.

«Кордон "Озерный", где собирается большинство участников однодневных экскурсий и многодневных маршрутов по периметру Курильского озера, возобновляет работу в обычном режиме. Как и прежде, у нас в приоритете – безопасность отдыхающих», — сообщается на сайте.

Пока что вертолетные туры на озеро не осуществляются. Туристов доставляют на автомобилях. О сроках запуска авиасообщения пока не сообщается.

В последнее время Камчатка стала популярным направлением у туристов, в связи с этим власти заранее оглашают стоимость туров. Стали известны цены на отдых на Камчатке в 2022 году.

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