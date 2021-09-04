Стали известны цены туров на Камчатку в 2022 году

О ценовом диапазоне путешествий на полуостров по программе, которую планируют запустить в 2022 году, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости.

Стоимость недельных туров из Москвы с перелетом, проживанием и базовой туристической программой будет начинаться от 35 тысяч рублей. По словам Солодова, путешествие на Камчатку смогут позволить себе многие, поскольку это будет доступный туризм.