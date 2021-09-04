Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Стали известны цены туров на Камчатку в следующем году

Мария Кимакович
33 минуты назад

О ценовом диапазоне путешествий на полуостров по программе, которую планируют запустить в 2022 году, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости.

Стали известны цены туров на Камчатку в 2022 году
Фото: DepositphotosDepositphotos

Стоимость недельных туров из Москвы с перелетом, проживанием и базовой туристической программой будет начинаться от 35 тысяч рублей. По словам Солодова, путешествие на Камчатку смогут позволить себе многие, поскольку это будет доступный туризм.

Там будет 35, 50, 80 тысяч — в зависимости от интенсивности,

— уточнил губернатор.

Также Солодов рассказал, что туры планируют организовывать по чартерным программам крупными операторами, детали параметров еще прорабатываются.

Ранее эксперты назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму.

Новости путешествий,Владимир Солодов,РИА Новости,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители