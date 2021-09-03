Эксперты назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили список самых необычных мест для отдыха в Крыму. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В Бахчисарае есть хостел в индийском стиле, в который любят приезжать творческие путешественники. Они ходят в горы, играют на музыкальных инструментах и смотрят фильмы. Проживание в хостеле стоит 700 рублей за сутки.

В селе Высокое в Бахчисарайском районе находится первый в Крыму сферический дом, из которого по ночам можно смотреть на звездное небо. Он рассчитан на 8-10 человек и стоит 30 тысяч рублей. А на территории эко-усадьбы "Эски-Кермен" построены искусственные пещеры, которые выглядят, как настоящие. Стоимость проживания в таком месте начинается от трех тысяч рублей.

Ее одно необычное место для отдыха - стилизованный под космический корабль отель в Алуште. Стоимость двухместного номера-каюты - четыре тысячи рублей.