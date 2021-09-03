Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Эксперты назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму

Мира Маркина
1 час назад

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили список самых необычных мест для отдыха в Крыму. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Эксперты назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Бахчисарае есть хостел в индийском стиле, в который любят приезжать творческие путешественники. Они ходят в горы, играют на музыкальных инструментах и смотрят фильмы. Проживание в хостеле стоит 700 рублей за сутки.

В селе Высокое в Бахчисарайском районе находится первый в Крыму сферический дом, из которого по ночам можно смотреть на звездное небо. Он рассчитан на 8-10 человек и стоит 30 тысяч рублей. А на территории эко-усадьбы "Эски-Кермен" построены искусственные пещеры, которые выглядят, как настоящие. Стоимость проживания в таком месте начинается от трех тысяч рублей.

Ее одно необычное место для отдыха - стилизованный под космический корабль отель в Алуште. Стоимость двухместного номера-каюты - четыре тысячи рублей.

А в Севастополе расположен рок-отель в стиле Elvis Presley, Bob Marley и The Beatles. По вечерам в нем проходят концерты живой музыки и кинопоказы арт-хаусных картин. Одна ночь в отеле стоит три тысячи рублей.

Новости путешествий,Комсомольская правда,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители