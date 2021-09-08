Зачем круглый год посещать отечественные курорты

Эксперты назвали причины, по которым стоит посещать отечественные курорты в межсезонье. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты говорят, что инвесторы заинтересовались развитием инфраструктуры и освоением новой территории на курортах.

Как сообщают эксперты, в межсезонье на Кубань и в Крым люди приезжают ради фестивалей, в гастрономические туры, а также ради водолечебниц.

Предполагается, что свое развитие получит экологический и агротуризм. Путешественникам предложат посещать маслодельни, фермы по производству улиток и сыров и другие мастер-классы.