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Зачем круглый год посещать отечественные курорты

Мария Каткова
4 часа назад

Эксперты назвали причины, по которым стоит посещать отечественные курорты в межсезонье. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Зачем круглый год посещать отечественные курорты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты говорят, что инвесторы заинтересовались развитием инфраструктуры и освоением новой территории на курортах.

Как сообщают эксперты, в межсезонье на Кубань и в Крым люди приезжают ради фестивалей, в гастрономические туры, а также ради водолечебниц.

Предполагается, что свое развитие получит экологический и агротуризм. Путешественникам предложат посещать маслодельни, фермы по производству улиток и сыров и другие мастер-классы.

Еще одним поводом для посещения российских курортов может стать разница цен. Так, в Турцию сильно подорожали авиабилеты в бархатный сезон.

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