Зачем круглый год посещать отечественные курорты

Эксперты назвали причины, по которым стоит посещать отечественные курорты в межсезонье. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Специалисты говорят, что инвесторы заинтересовались развитием инфраструктуры и освоением новой территории на курортах.
Как сообщают эксперты, в межсезонье на Кубань и в Крым люди приезжают ради фестивалей, в гастрономические туры, а также ради водолечебниц.
Предполагается, что свое развитие получит экологический и агротуризм. Путешественникам предложат посещать маслодельни, фермы по производству улиток и сыров и другие мастер-классы.
Еще одним поводом для посещения российских курортов может стать разница цен. Так, в Турцию сильно подорожали авиабилеты в бархатный сезон.