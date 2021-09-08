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Цены на билеты в Турцию в бархатный сезон выросли

Мария Каткова
4 часа назад

Стоимость авиабилетов из Москвы в Анталью в бархатный сезон значительно выросла. Об этом сообщает "Турдом".

В начале сентября билет на 10 сентября стоил 12,5 тыс. руб., а веером 7 сентября цена поднялась до 16,9 тыс. руб. Отмечается, что речь идет про перелет чартерным рейсом. В стоимость билета включен багаж весом до 10 килограммов.

На конец сентября цены на билеты также поднялись. Неделю назад их можно было купить за 18,4 тыс. руб., а теперь цена повысилась до 21,7 тыс. руб. В оба билета входит провоз чемодана до 15 килограммов.

При этом, эксперты отмечают, что ничего сверхъестественного в этом нет. Авиабилеты на более близкие даты всегда дешевле, чем если бы вы их покупали за месяц. Кроме того, существует большая вероятность того, что еще в конце сентября в Турции будет благоприятная для туристов погода, а вот на российских курортах для купания будет прохладно.

Эксперты сравнили цены не только на билеты. У пятизвездочных отелей Турции и Египта тоже есть несколько отличий.

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