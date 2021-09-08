Чем отличаются пятизвездочные отели Турции и Египта

Эксперты сравнили пятизвездочные отели в Турции и в Египте. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

В первую очередь, эксперты сравнили цены на отели. Они отметили, что и в Турции, и в Египте отели находятся в одном ценовом диапазоне.

Если говорить о сервисе, то Турция в этом случае, по мнению авторов, выигрывает. Как правило, отели соответствуют заявленному количеству звезд. В Египте же люди готовы работать только за чаевые.

Эксперты добавили, что в Турции гораздо лучше качество питания и алкогольных напитков. Также в этой стране отметили широкий выбор блюд.

На египетских курортах плюсом назвали Красное море и чистые пляжи.

В итоге эксперты пришли к выводу, что в Турции пятизвездочные отели лучше, чем в Египте. В основном, она выигрывает из-за питания и сервиса.