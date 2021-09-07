Названы самые безопасные курорты Турции

Россиянам перечислили самые безопасные турецкие курорты в период пандемии COVID-19. Об этом сообщила газета Turizmguncel со ссылкой на исследование министерства здравоохранения республики.
Исходя из предоставленных данных, стало известно, что наименьшее число случаев инфицирования зафиксировано в провинции Мугла. Там на 100 тысяч человек приходится около 39 зараженных. На втором месте по безопасности оказалась Анталия (39,52). А закрыл тройку лидеров Измир (43,30).
Тем временем Анкара оказалась лидером в списке самых небезопасных для отдыха регионов. Так, 20 августа на 100 тысяч человек там приходилось 176,38 случая заражения, а 27 августа — уже 194,96.
Недавно выяснилось, что власти Турции не планируют ужесточать меры при въезде в страну для российских туристов. Об этом официально заявили в посольстве страны.