Турция не будет ужесточать меры для российских туристов

Власти Турции не планируют ужесточать меры при въезде в страну для российских туристов. Об этом порталу TourDom.ru сообщили в посольстве Турции в Москве.

С предложением ужесточить требования приема российских туристов выступал глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан. Он отметил, что для сдерживания распространения коронавируса недостаточно предпринимаемых мер, но не пояснил, почему ограничения должны коснуться именно россиян, а не любых зарубежных туристов.