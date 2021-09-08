Россияне рассказали о лучших местах для летнего отдыха

Жители России назвали идеальные места для летнего отдыха. О результатах опроса сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В тройку лидеров вошли Турция, Крым и Алтай. За эти места проголосовали 10, 8 и 7 процентов соответственно.

Еще шесть процентов назвали лучшим местом для отдыха Дагестан, после него идут Мальдивы (5%). Сочи и Абхазия оказались на шестом и седьмом месте у популярности.

В десятку лучших мест для отдыха также вошли Кипр, Греция, Черногория и Хорватия.

Больше половины россиян (60%) уходили в отпуск этим летом. Из них 67% оказались довольны тем, как они провели выходные. Еще 54% заявили о готовности вновь повторить поездку.