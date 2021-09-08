На Филиппинах из-за тайфуна эвакуируют тысячи людей

Почти 12 тысяч человек были эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна Jolina. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство новостей.

Сообщается, что всего эвакуировано было 11,8 тысяч человек из провинций Масбат, Албай и Сорсогон. Информации о пострадавших не поступало.

Тайфун Jolina ослабел, но людей предупредили о том, что угроза оползней по-прежнему сохраняется. Кроме того, к Филиппинам движется еще один тайфун Кiko. Скорость ветра в его центре достигает 190 километров в час.