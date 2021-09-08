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На Филиппинах из-за тайфуна эвакуируют тысячи людей

Мария Каткова
46 минут назад

Почти 12 тысяч человек были эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна Jolina. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство новостей.

На Филиппинах из-за тайфуна эвакуируют тысячи людей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что всего эвакуировано было 11,8 тысяч человек из провинций Масбат, Албай и Сорсогон. Информации о пострадавших не поступало.

Тайфун Jolina ослабел, но людей предупредили о том, что угроза оползней по-прежнему сохраняется. Кроме того, к Филиппинам движется еще один тайфун Кiko. Скорость ветра в его центре достигает 190 километров в час.

Ранее "Рамблер" сообщал, что к побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун.

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