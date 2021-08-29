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К побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун

Мария Иглина
1 час назад

На восточное побережье США обрушился ураган "Ида". Синоптики уже назвали его самым мощным ураганом как минимум за последние 16 лет и сравнили со смертоносной Катриной — ураганом, вызвавшем в 2005 году наводнение в Новом Орлеане и унесшем жизни почти двух тысяч человек. И накануне "Иде" присвоили мощность четвертой категории, то есть это означает, что ураган нанесет катастрофический ущерб. Об этом сообщает CNN.

К побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Ида" обрушилась на побережье штата Луизиана около 12:00 по восточному американскому времени (20:00 мск). Скорость ветра достигает 240 км/ч. Губернатор Луизианы Джон Эдвардс заявлял, что, судя по всему, "Ида" станет большим испытанием для жителей штата.

По предварительным оценкам "Ида" может стать самым мощным ураганом в Луизиане с 1856 года. Она уже успела вызвала разрушений в прибрежном городе Гранд-Айл, местные жители, оставшиеся в своих домах, сообщают, что у строений срывает крыши, падают деревья.

По последним данным телеканала CBS, в Луизиане уже 167 тыс. человек остались без электроснабжения, эта цифра быстро растет.

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Новости путешествий,Джон Эдвардс,
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