Молодежь сможет бесплатно путешествовать по России

В России стартовала программа бесплатных путешествий по стране для молодежи. В поездку смогут отправиться около 50 тысяч молодых россиян.

Программу запустили Ростуризм и Росмолодежь. Она стала доступна для участников платформ «Россия — страна возможностей», «Другое дело». Также в ней примут участие конкурсанты состязаний «Большая перемена» и «Твой ход» и активисты российского общества «Знание».

Чтобы отправиться в путешествие, молодым людям необходимо заполнить заявку. Путевки будут доступными для всех, кто уже зарегистрировался на платформах и в конкурсах. Окончательный ответ участник получит по электронной почте.