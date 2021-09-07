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Молодежь сможет бесплатно путешествовать по России

Мира Маркина
42 минуты назад

В России стартовала программа бесплатных путешествий по стране для молодежи. В поездку смогут отправиться около 50 тысяч молодых россиян.

Молодежь сможет бесплатно путешествовать по России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Программу запустили Ростуризм и Росмолодежь. Она стала доступна для участников платформ «Россия — страна возможностей», «Другое дело». Также в ней примут участие конкурсанты состязаний «Большая перемена» и «Твой ход» и активисты российского общества «Знание».

Чтобы отправиться в путешествие, молодым людям необходимо заполнить заявку. Путевки будут доступными для всех, кто уже зарегистрировался на платформах и в конкурсах. Окончательный ответ участник получит по электронной почте.

Для российской молодежи разработали четыре категории путешествий. Тур «Малая Родина» будет проходить внутри региона проживания участника в выходные дни. Тур «Красивые места» рассчитан на трех-пятидневную поездку внутри федерального округа. Категория «Любимая страна» предполагает путешествие по всей России на 6–10 дней. Также предусмотрен тур на 7-14 дней.

Ранее Лавров назвал любимое место для отдыха в России.

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