Лавров назвал любимое место для отдыха в России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о любимом месте для отдыха в стране. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Любимый вид отдыха политика - рафтинг. Как признался Лавров во время встречи с молодыми учителями, школьниками и блогерами Санкт-Петербурга, он предпочитает активный отдых на сибирских просторах, в частности на Алтае. По его мнению, там "много красивых мест".