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Лавров назвал любимое место для отдыха в России

Мира Маркина
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о любимом месте для отдыха в стране. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Лавров назвал любимое место для отдыха в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Любимый вид отдыха политика - рафтинг. Как признался Лавров во время встречи с молодыми учителями, школьниками и блогерами Санкт-Петербурга, он предпочитает активный отдых на сибирских просторах, в частности на Алтае. По его мнению, там "много красивых мест".

"А вообще отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками", — сказал министр.

В сентябре Сергей Лавров заявил, что посетил около 150 стран, но больше всего любит возвращаться в Россию.

Новости путешествий,Сергей Лавров,МИД,
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