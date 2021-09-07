Лавров назвал любимое место для отдыха в России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о любимом месте для отдыха в стране. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Любимый вид отдыха политика - рафтинг. Как признался Лавров во время встречи с молодыми учителями, школьниками и блогерами Санкт-Петербурга, он предпочитает активный отдых на сибирских просторах, в частности на Алтае. По его мнению, там "много красивых мест".
"А вообще отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками", — сказал министр.
В сентябре Сергей Лавров заявил, что посетил около 150 стран, но больше всего любит возвращаться в Россию.