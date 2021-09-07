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Дом Николая II в Турции начнут сдавать туристам

Мира Маркина
1 час назад

В турецком городе Сарыкамыше находится охотничий дом русского царя Николая II. В будущем особняк планируют сдавать туристам, сообщает издание Sözcü Gazetesi.

Дом Николая II в Турции начнут сдавать туристам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Министерство культуры и туризма республики объявило тендер на долгосрочную аренду (49 лет) здания с целью его реставрации и преобразования в отель. Он будет рассчитан на 100 человек.

Дом построили в 1897 году на принадлежащей Российской империи территории. Он расположен на высоте около 2100 метров над уровнем моря в окружении соснового леса и гор.

После революции 1917 года большевики передали территорию туркам. Она была преобразована в провинцию Карс. Сейчас там находится горнолыжный центр Чибилтепе.

Ранее были названы самые безопасные курорты Турции.

Новости путешествий,Николай II,Минкультуры,
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