Дом Николая II в Турции начнут сдавать туристам

В турецком городе Сарыкамыше находится охотничий дом русского царя Николая II. В будущем особняк планируют сдавать туристам, сообщает издание Sözcü Gazetesi.

Министерство культуры и туризма республики объявило тендер на долгосрочную аренду (49 лет) здания с целью его реставрации и преобразования в отель. Он будет рассчитан на 100 человек.

Дом построили в 1897 году на принадлежащей Российской империи территории. Он расположен на высоте около 2100 метров над уровнем моря в окружении соснового леса и гор.

После революции 1917 года большевики передали территорию туркам. Она была преобразована в провинцию Карс. Сейчас там находится горнолыжный центр Чибилтепе.