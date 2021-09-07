Мужчина отдыхал на яхте с друзьями, выпил и решил прыгнуть на спину гигантской акулы. Происходящее засняли на видео.
Как пишет The Sun, большая акула проплывала мимо яхты. В этот момент молодой человек прыгнул в воду, прямо на спину акулы. Вслед за ним прыгнул еще один мужчина. Акула испугалась шума и уплыла. Никто из отдыхающих не пострадал.
Однако поступок мужчин разозлил пользователей социальных сетей:
"Бедная акула, ей приходится плавать в одной воде с этими идиотами", "Я никогда не желал никому пережить нападение акулы, но все изменилось после просмотра этого видео".
Гигантская или исполинская акула питается планктоном. Она любит плавать близко к поверхности воды и греться на солнце. Длина самцов достигает девяти метров, а самок — около десяти метров.
Другая туристка тоже вызвала споры в социальных сетях. Девушка встала под сильные волны на пирсе.