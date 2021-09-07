Мужчина отдыхал на яхте с друзьями, выпил и решил прыгнуть на спину гигантской акулы. Происходящее засняли на видео.

Как пишет The Sun, большая акула проплывала мимо яхты. В этот момент молодой человек прыгнул в воду, прямо на спину акулы. Вслед за ним прыгнул еще один мужчина. Акула испугалась шума и уплыла. Никто из отдыхающих не пострадал.

Однако поступок мужчин разозлил пользователей социальных сетей:

"Бедная акула, ей приходится плавать в одной воде с этими идиотами", "Я никогда не желал никому пережить нападение акулы, но все изменилось после просмотра этого видео".

Гигантская или исполинская акула питается планктоном. Она любит плавать близко к поверхности воды и греться на солнце. Длина самцов достигает девяти метров, а самок — около десяти метров.