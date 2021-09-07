Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

"Наживка для рыб": поступок туристки разозлил пользователей соцсетей

Мира Маркина
28 минут назад

Отдыхающая на пляже в Сочи девушка встала под волны на пирсе и вызвала споры в социальных сетях. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @sochi__today.

На кадрах туристка поднимает руки, когда волны ударяются о пирс, делая вид, будто она повелевает стихией. После волна воды накрывает девушку сверху.

"Поговаривают, что в Сочи каждый может почувствовать себя повелителем стихии. Знаменитый завокзальный пирс, ощути мощь морских волн!"

— подписал ролик автор публикации.

Однако поступок россиянки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсети:

"Давно никого опухшего не вылавливали из моря, что ли?"; "А потом МЧС дружно ищут смельчаков в открытом море"; "Еще одна наживка для рыб"; "Это видео могло стать последним в ее жизни... Дебилы"; "Пока булыжником в голову не прилетит",

— написали в комментариях к видео.

Ранее другие туристы уплыли в море на десятки метров от берега и тоже вызвали споры среди пользователей соцсетей.

Новости путешествий,Видео,МЧС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители