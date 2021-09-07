Отдыхающая на пляже в Сочи девушка встала под волны на пирсе и вызвала споры в социальных сетях. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @sochi__today.
На кадрах туристка поднимает руки, когда волны ударяются о пирс, делая вид, будто она повелевает стихией. После волна воды накрывает девушку сверху.
"Поговаривают, что в Сочи каждый может почувствовать себя повелителем стихии. Знаменитый завокзальный пирс, ощути мощь морских волн!"
— подписал ролик автор публикации.
Однако поступок россиянки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсети:
"Давно никого опухшего не вылавливали из моря, что ли?"; "А потом МЧС дружно ищут смельчаков в открытом море"; "Еще одна наживка для рыб"; "Это видео могло стать последним в ее жизни... Дебилы"; "Пока булыжником в голову не прилетит",
— написали в комментариях к видео.
Ранее другие туристы уплыли в море на десятки метров от берега и тоже вызвали споры среди пользователей соцсетей.