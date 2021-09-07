"Давно никого опухшего не вылавливали из моря, что ли?"; "А потом МЧС дружно ищут смельчаков в открытом море"; "Еще одна наживка для рыб"; "Это видео могло стать последним в ее жизни... Дебилы"; "Пока булыжником в голову не прилетит",