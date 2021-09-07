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Названы самые популярные направления у россиян летом

Мира Маркина
40 минут назад

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях отдыха у россиян летом.

Названы самые популярные направления у россиян летом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщается на сайте организации, за 2021 год отечественные туристы совершили более 20 миллионов поездок на курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области.

В этом году, по словам специалистов, турпоток оказался больше, чем в прошлом. Некоторые курорты побили допандемийный рекорд.

"Это не стало сюрпризом — внутри России вот уже много лет летом отдыхает во много раз больше туристов, чем за рубежом",

— сказала Ломидзе.

Она отметила, что стоимость отдыха в эконом-сегменте в России дешевле, чем на за рубежом. Минимальная цена путевки на двоих с завтраком составляет 32-35 тысяч рублей, средняя — примерно 70 тысяч рублей.

"Если мы сравниваем средний сегмент — сетевые отели "три звезды" и выше с трехразовым питанием или "все включено", и тем более премиальный уровень, то пока такой отдых в целом обходится дешевле за рубежом, если брать массовые направления".

Однако россияне пока опасаются бронировать туры на Новый год из-за риска антиковидных ограничений.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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