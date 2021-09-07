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На Кубани ужесточили условия бронирования номеров

Мира Маркина
1 час назад

Туроператоры пожаловались на гостиницы Краснодарского края, ужесточившие условия бронирования номеров. Об этом сообщает TourDom.

На Кубани ужесточили условия бронирования номеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В последнее время отели выставляют высокие штрафные санкции за отмену брони.

"За аннуляцию заявки гостиницы стали выставлять стопроцентные штрафы, чего не было ранее",

— отметила директор турагентства «Креа-Тур» Вера Волегова.

Сотрудник компании "М-тур" Любовь Овчинникова рассказала, что гостиницы не готовы идти на уступки и прислушиваться к мнению туроператоров, настаивающих на сокращении сроков аннуляций с десяти дней до заезда до трех.

Отельеры заявили, что ужесточили условия бронирования, чтобы минимизировать риски после введения властями края коронавирусных мер, повлекших массовые аннуляции.

"Доходы отелей упали, а оборотные средства нужны — на текущие закупки, ремонт, подготовку к следующему сезону и так далее. Мягкие условия возвратов в такой ситуации могут поставить объекты размещения в еще более сложное положение",

— сказал генеральный директор отеля "Сочи Парк" Валерий Данченко.

В сентябре на Кубани ожидают более двух миллионов туристов.

Новости путешествий,Любовь Овчинникова,Валерий Данченко,
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