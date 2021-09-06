Более двух миллионов туристов отдохнут на Кубани

"Принятые меры позволили нам не допустить стремительного роста заболеваемости на побережье и сохранить курортный сезон. Мы видим, что туристы с пониманием относятся к нашим требованиям, и процент гостей с прививками у нас очень высок. Что касается прогнозов на бархатный сезон - по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 миллиона туристов", - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.