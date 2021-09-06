Более двух миллионов туристов отдохнут на Кубани

На курортах Краснодарского края в начале осени ожидается около 2,3 миллиона туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Согласно предварительным бронированиям, средняя загрузка объектов размещения достигает 70 процентов в сентябре. Четырех- и пятизвездочные отели заполнены на 85 процентов. В этом году ожидается на 15 процентов больше туристов, чем было в этом же месяце в прошлом.
"Принятые меры позволили нам не допустить стремительного роста заболеваемости на побережье и сохранить курортный сезон. Мы видим, что туристы с пониманием относятся к нашим требованиям, и процент гостей с прививками у нас очень высок. Что касается прогнозов на бархатный сезон - по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 миллиона туристов", - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
С 1 августа заселиться в отели и гостиницы Краснодарского края можно только при наличии сертификата о вакцинации. Сделать прививку можно также в первые три дня на курорте.