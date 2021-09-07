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Какое самое популярное зарубежное направление у россиян

Катерина Саломе
1 час назад

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самое востребованное у россиян зарубежное направление. Она утверждает, что чаще всего путешественники ездили на курорты Турции. Все благодаря выгодным ценам на товары и услуги в стране.

Также эксперт напомнила, что в Турцию были разрешены чартерные рейсы. А стоимость турпакетов в восточную страну до сих пор самая низкая по сравнению с другими зарубежными направлениями.

"По предварительной оценке, до конца года Турция примет 4–4,5 миллиона российских туристов. Я напомню, что в 2019 году было почти шесть миллионов. По летнему сезону в Турции побывало 2,3–2,4 миллиона человек",

— пояснила Ломидзе.

Ранее россиянам перечислили самые безопасные турецкие курорты в период пандемии COVID-19. Наименьшее число случаев инфицирования зафиксировано в провинции Мугла.

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