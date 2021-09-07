Какое самое популярное зарубежное направление у россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самое востребованное у россиян зарубежное направление. Она утверждает, что чаще всего путешественники ездили на курорты Турции. Все благодаря выгодным ценам на товары и услуги в стране.
Также эксперт напомнила, что в Турцию были разрешены чартерные рейсы. А стоимость турпакетов в восточную страну до сих пор самая низкая по сравнению с другими зарубежными направлениями.
"По предварительной оценке, до конца года Турция примет 4–4,5 миллиона российских туристов. Я напомню, что в 2019 году было почти шесть миллионов. По летнему сезону в Турции побывало 2,3–2,4 миллиона человек",
— пояснила Ломидзе.
Ранее россиянам перечислили самые безопасные турецкие курорты в период пандемии COVID-19. Наименьшее число случаев инфицирования зафиксировано в провинции Мугла.