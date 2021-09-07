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Стали известны минусы отдыха в Калининградской области

Катерина Саломе
33 минуты назад

Стало известно о резком росте цен в Калининградской области. Это, конечно, не слишком обрадовало туристов. «ФедералПресс» узнал, что еще разочаровало туристов региона в этом году.

Стали известны минусы отдыха в Калининградской области
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прежде всего, путешественники возмущены резким поднятием цен. Причем в приморских городах они на 30% выше, чем в самом Калининграде. По мнению гостей региона, из-за высокого туристического потока пострадало и качество предоставляемых услуг.

«Мы отдыхаем в Калининграде. Днем зашли пообедать в одно из местных кафе. Ждать своего заказа нам с семьей пришлось почти 40 минут. Как нам пояснил официант, гостей очень много, и кухня не успевает укладываться в заявленные 20 минут. Но этот вопрос надо как-то ведь решать – гости не виноваты, что общепит не справляется с потоком!»

– поделилась гостья из Москвы.

Отметим, что в этом году Калиниградская область побила прошлогодний рекорд по числу туристов. За восемь месяцев регион посетили 1,3 миллиона туристов.

Калининград славится уникальными памятниками, чарующими пейзажами и широченными песчаными пляжами. В беседе с корреспондентом «Рамблера» путешественница рассказала, чем ее разочаровал Калининград.

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