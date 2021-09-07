Стали известны минусы отдыха в Калининградской области

«Мы отдыхаем в Калининграде. Днем зашли пообедать в одно из местных кафе. Ждать своего заказа нам с семьей пришлось почти 40 минут. Как нам пояснил официант, гостей очень много, и кухня не успевает укладываться в заявленные 20 минут. Но этот вопрос надо как-то ведь решать – гости не виноваты, что общепит не справляется с потоком!»