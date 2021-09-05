«Неоднозначное послевкусие»: чем путешественницу разочаровал Калининград

Калининград - это крошечный кусочек нашей необъятной страны, расположенный на побережье Балтийского моря между Литвой и Польшей. Город славится уникальными памятниками, чарующими пейзажами и широченными песчаными пляжами. В беседе с корреспондентом «Рамблера» путешественница Анастасия Князева рассказала о лучших локациях Калининграда, менталитете местных жителей и объяснила, почему отечественный туризм так сильно уступает заграничному.

Фото: Из личного архива Анастасии Князевой Из личного архива Анастасии Князевой

В Калининград Анастасия отправилась неспроста - поездка в этот город стала своего рода подарком на день рождения ее мамы. По словам девушки, ее родительница мечтала отметить праздник на Куршской косе. «Поэтому размышляли мы недолго», - отметила Князева.

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Туристка рассказала, что ни на одном из этапов путешествия они с мамой ни разу не столкнулись с требованиями о сдаче ПЦР и/или сертификата о вакцинации/антителах. При этом, как подчеркнула Анастасия, в самом Калининграде, во всех общественных местах, соблюдался масочный режим.

«Также, сотрудники просят сохранять дистанцию, но этими требования туристы часто пренебрегают»,

- поделилась наблюдениями девушка.

Из личного архива Анастасии Князевой

Анастасия восторженно отозвалась о местных ресторанах. К слову, калининградская кухня сформировалась на основе балтийских, немецких и русских гастрономических традиций. Неудивительно, что, по мнению девушки, в городе прекрасно развита культура фуд-гедонизма.

«Мне удалось найти несколько ресторанов и баров, которые удовлетворили моего внутреннего гурмана. За приятную цену, которая ниже московской на 20-30%, можно получить столичное качество и обслуживание»,

- подчеркнула Князева.

Конечно, путешественница не оставила читателей «Рамблера» без рекомендаций. Анастасия заявила, что обязательной является поездка на Куршскую косу, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследовать песчаный полуостров, по мнению туристки, необходимо в следующем порядке: Танцующий лес, Дюна Эфа, Высота Мюллера, Королевский Бор.

Из личного архива Анастасии Князевой

Также Князева удостоила особым вниманием самих калининградцев. Местные жители показались девушке крайне радушными и открытыми людьми:

«Местные жители в Калининграде, по большей части, не являются коренными. Кенигсберг вернулся в состав России только в 1946 году, туда привозили рабочих со всего Советского Союза, чтобы те восстанавливали город после войны. Сейчас активным населением являются их дети во втором или в третьем поколении. Они с большим уважением и гостеприимством относятся к туристам, с легкостью откликаются на просьбы и даже сами предлагают помощь».

Но как бы не был прекрасен Калининград, у него, как и у любого другого города, есть свои недостатки. Анастасия поведала о минусах, добавив, что в следующую поездку предпочла бы остановиться в Светлогорске, ближе к морю:

«Сам Калининград оставил неоднозначное послевкусие: архитектурный винегрет из зданий немецкой застройки не дает взгляду расслабиться, приходится каждый раз задавать себе вопросы: "Почему то или иное здание оказалось именно здесь?", "Какую функцию оно несет?"».

Из личного архива Анастасии Князевой

Под конец беседы поднялся довольно актуальный вопрос о несоответствии уровня отечественного и заграничного туризма. Анастасия обратила внимание на тот факт, что состояние и охрана культурного наследия большей части нашей страны нуждаются в постоянной доработке, в некоторых музеях и соборах чувствуется заброшенность и отсутствие ресурсов на поддержание в качественном виде.

«Российским сотрудникам турсферы еще предстоит пройти большой путь в преодолении культурного разрыва с Европой»,