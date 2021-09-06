Ядовитый паук пробрался в самолет и напугал пассажиров

Пассажир поймал пробравшегося на борт самолета тарантула. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming.
Очевидцы засняли, как мужчина идет по проходу с прозрачным пакетом в руках. Внутри него сидит ядовитый паук.
"Мужчина поймал отдыхающего на борту тарантула", — подписал автор видео.
Пользователи соцсети написали в комментариях, что они бы сошли с ума от страха, если бы были на месте пассажиров этого рейса:
"Просто убейте меня! Терпеть не могу пауков", "Что если он уже где-то отложил яйца", "Это мой ночной кошмар", "В такой ситуации должна быть экстренная посадка самолета", "Я бы с ума сошла, если бы увидела его вживую".
Еще один страх пассажиров - странные звуки при взлете самолета. Авиационный инженер объяснил, откуда они появляются.